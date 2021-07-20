Во Владивостоке покажут новое цирковое шоу «Песчаная Сказка» (0+)

«Песчаная Сказка» (0+) не просто представление, это тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса - создают яркое сказочное шоу.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе «Королевский цирк». Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте под руководством заслуженного артиста России Бориса Ким, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики - жокеи, буффонадные жонглёры на моноциклах – семья Чугуновых, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

Новое шоу Гии Эрадзе «Песчаная Сказка» подарит неповторимую атмосферу праздника и веселья для всей семьи!

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