Во Владивостоке продолжается очистка улиц от опавших веток и санитарная обрезка деревьев

В городе проходит санитарная обработка деревьев. Фото: vlc.ru

В столице Приморья сотрудники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» (СГТ) и «Дороги Владивостока» за месяц вывезли сухие опавшие ветки более чем с 230 адресов. Мониторинг обращений горожан ведется через специальную гугл-карту. Бригады работают во всех районах. И речь не только об уборке территорий, но и о санитарной опилке деревьев, для которой часто требуется тяжелая техника.

На данный момент в режиме онлайн охвачено уже больше 100 улиц. Специалисты СГТ убирают ветви вдоль дорог, на тротуарах и общественных территорий. А коллеги с предприятия «Дороги Владивостока» помогают с распилкой деревьев. По сообщению пресс-службы администрации города, сейчас в списке больше 40 адресов, где при санитарной обрезке нужна вышка, а также больше 70 площадок, на которых нужно распилить крупные стволы и ветви, лежащие на земле.

Только за вчерашний день представители «Дорог Владивостока» провели санитарную обработку 20 деревьев по трем адресам – на улице Суханова, проспекте 100-летия Владивостока (от Фирсовской развязки до остановки «Фабрика Заря»). С указанных улиц вывезли около 50 кубометров порубочных остатков, а это примерно пять КаМАЗов.

20 июля больше чем по 20 адресам города работают бригады СГТ. Специалисты трудятся на улицах Путятинской, Курчатова, Нежинской, Гульбиновича, Флотской, Полевой, Лермонтова, Сельская, Тигровой, Березовой и других. Ранее проходили работы на проспекте Красного Знамени, улицах Сахалинской, Луговой, Крыгина, Комарова, Шкотовской, Жигура.

При этом стоит отметить, что муниципальные предприятия отвечают именно за городские территории, а наведением порядка во дворах обязаны заниматься управляющие компании.

– Мы учитываем обращения жителей, бригадам предстоит работа еще более чем по сотням адресам. Жители Владивостока могут, зайдя на гугл-карту, проверить, вывезли ли ветки с их территорий, и сообщить о нарушениях или новых скоплениях веток с указанием геоточки или привязки к адресу в директ инстаграм-аккаунта помощника и. о. главы Владивостока @ap.krepskiy или в директ инстаграм-аккаунта @vl.sgt, – сообщили в управлении дорог и благоустройства города.