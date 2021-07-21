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Владивосток21 июля 2021 0:53

«Вот они голубчики»: эвакуация авто во Владивостоке закончилась ЧП

Свидетель снял происходящее на видео
Ярослав ЮРИН
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Машине не повезло при погрузке.

Машине не повезло при погрузке.

Фото: принтскрин видео.

Эвакуация авто, припаркованного с нарушениями, закончилась весьма неожиданно. Как уверяет очевидец, при погрузке машины в кузов эвакуатора попросту оторвалось колесо. Бдительный горожанин снял все на видео и поделился наблюдениями в сети.

История развернулась в районе Снеговой пади. Заметив, что у Mitsubishi Pajero возникла явная проблема с передним колесом, когда его начали поднимать, очевидец поспешил снять весь процесс.

Неудачная эвакуация во Владивостоке
Видео: www.instagram.com/dps_mesto

«Заявление в полицию за причинения ущерба», «Я этот Паджерик в воскресенье видел на Русском мосту, у него уже тогда колесо хотело покинуть арку», «Лично проезжал, подтверждаю... у него колесо покинуло чат», – комментируют жители города.

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