«Вот они голубчики»: эвакуация авто во Владивостоке закончилась ЧП

Машине не повезло при погрузке. Фото: принтскрин видео.

Эвакуация авто, припаркованного с нарушениями, закончилась весьма неожиданно. Как уверяет очевидец, при погрузке машины в кузов эвакуатора попросту оторвалось колесо. Бдительный горожанин снял все на видео и поделился наблюдениями в сети.

История развернулась в районе Снеговой пади. Заметив, что у Mitsubishi Pajero возникла явная проблема с передним колесом, когда его начали поднимать, очевидец поспешил снять весь процесс.

«Заявление в полицию за причинения ущерба», «Я этот Паджерик в воскресенье видел на Русском мосту, у него уже тогда колесо хотело покинуть арку», «Лично проезжал, подтверждаю... у него колесо покинуло чат», – комментируют жители города.

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