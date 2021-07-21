«Вызывайте полицию, он точно утонул»: находка на популярном пляже Владивостока заставила соцсети содрогнуться

Находка на пляже озадачила горожанку. Фото: Милана СОКОЛ

Непринужденный отдых на популярном пляже во Владивостоке для жительницы города оказался подпорчен из-за неожиданно находки. Обнаружив на берегу ключи от авто и кроссовки, девушка забеспокоилась. Не мог же человек уйти с пляжа пешком, да еще и босиком. Горожанка попыталась найти хозяина вещей через соцсети. Теперь за судьбу хозяина вещей волнуется полгорода.

История произошла на пляже бухты Щитовая. Начались все события еще в понедельник и к сожалению, до настоящего момента владельца вещей так и не удалось найти.

На берегу лежали ключи. Фото: www.instagtam.com/buro_nahodok.vl

– Найдены ключи на Щитовой (пляж), мы приехали где-то в 16:00 и уехали в 22:20, ключи и кроссовки так и лежали! Хозяин найдись!!! – поделилась в интернете Виктория, еще надеясь, что это случайность.

Однако даже спустя сутки пропажи никто не хватился. Есть вероятность, что хозяин вещей попросту не видел объявление, однако вопрос, куда он все же делся с пляжа – остается открытым.

Большинство местных жителей уверены, что на пляже произошла беда.

«Вызывайте полицию, он точно утонул», «Наверное, что-то случилось. Человек не мог же уехать без ключей и кроссовок», «Тоже почему-то подумала, что он утонул, не мог же он все это время, пока вы там сидели заплывы делать? Ну если он конечно не Ихтиандр. Все бросил и пропал», – отмечают обеспокоенные жители города в сети.

За кроссовками тоже никто не вернулся. Фото: www.instagtam.com/buro_nahodok.vl

Послушав советы общественности, девушка все же обратилась в полицию, однако ясности от этого не прибавилось.

– Хозяин не объявился, найти пока никого не удалось, – подытожила местная жительница.

Стоит отметить, что буквально накануне на другом пляже Владивостока были обнаружены оставленные на берегу вещи, судя по размеру одежды – 38-40, принадлежит она подростку. При этом, как только полицейские получили сигнал, сразу выдвинулись к месту предполагаемого ЧП.

– До настоящего моменту в полицию не поступало обращений о пропаже кого-то на Маяке. Материалы проверки сейчас переданы в следственный комитет, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе городского УМВД.

Что касается Щитовой, заявлений от родственников и близких владельца ключей также пока не было.

А эти вещи нашли на Токаревской косе, полиция сейчас пытается установить владельца. Фото: пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

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