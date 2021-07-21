Быстрее, дороже, больше экран: Какие смартфоны выбирают приморцы

Руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева поделилась на своей личной странице в Facebook трендами на рынке смартфонов Приморского края.

Большой популярностью пользуются гаджеты бренда Apple. Самой продаваемой моделью 12-й серии стал iPhone 12 Pro Max — его выбирали в каждом третьем случае. Реже всего покупали iPhone 12 mini — лишь каждая 10-я покупка из общего количества айфонов этой серии.

Приморские города разделились в своих предпочтениях: если во Владивостоке, Партизанске и Уссурийске рейтинг самых покупаемых смартфонов возглавил iPhone 11 с памятью 128 Gb, то жители Находки и Арсеньева чаще выбирают Samsung Galaxy A22, Дальнереченска — Xiaomi Redmi 9A, а Лесозаводска — Samsung A125 Galaxy A12.

Ещё один заметный тренд — увеличение объёма встроенной памяти и смещение спроса в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ. Больше половины покупок — именно такие.