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Владивосток21 июля 2021 3:28

Быстрее, дороже, больше экран: Какие смартфоны выбирают приморцы

Средняя стоимость купленного в Приморье смартфона за год выросла на 49% — с 16 до 24 тысяч рублей
Наталья ЛАРКИНА
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Руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева поделилась на своей личной странице в Facebook трендами на рынке смартфонов Приморского края.

Большой популярностью пользуются гаджеты бренда Apple. Самой продаваемой моделью 12-й серии стал iPhone 12 Pro Max — его выбирали в каждом третьем случае. Реже всего покупали iPhone 12 mini — лишь каждая 10-я покупка из общего количества айфонов этой серии.

Приморские города разделились в своих предпочтениях: если во Владивостоке, Партизанске и Уссурийске рейтинг самых покупаемых смартфонов возглавил iPhone 11 с памятью 128 Gb, то жители Находки и Арсеньева чаще выбирают Samsung Galaxy A22, Дальнереченска — Xiaomi Redmi 9A, а Лесозаводска — Samsung A125 Galaxy A12.

Ещё один заметный тренд — увеличение объёма встроенной памяти и смещение спроса в пользу гаджетов с 64 и 128 ГБ. Больше половины покупок — именно такие.