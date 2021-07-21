Семь смертей за два дня: коронавирус продолжает наносить удар по Приморью

В Приморье растет число умерших от коронавируса. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае всего за два дня умерли сразу семь пациентов, больных коронавирусом. За последние 24 часа от осложнений, вызванных опасной болезнью, скончался один человек, до этого – шесть. Всего с начала пандемии победить заболевание не смогли 874 жителя Приморья.

Не радужно в целом выглядит и статистика распространения COVID-19 в крае. Специалисты зафиксировали еще 260 новых случаев коронавируса. За все время эпидемии заразились 51 964 приморца. К счастью, вылечиться смогли 45 806. Остальные находятся на амбулаторном лечении, либо госпитализированы.

На сегодняшний день вакцинацию от короновариса в Приморье прошли 300 821 человек.

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