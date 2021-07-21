Во Владивостоке уже почти неделю не могут найти 15-летнюю Лену

Подростка ищут родные и волонтеры Фото: Социальные сети

Во Владивостоке ищут 15-летнюю Елену Перфилову (2005 год рождения). Девушка 15 июля ушла из дома по улице Волховская, 3, и пропала. Никто не знает, где сейчас Лена.

Елена была одета в джинсовый комбинезон и красную ветровку, на ногах – белые кроссовки.

Волонтеры «ПримПоиска» сообщают о приметах девушки: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам:

8 (423) 240-38-65 – ОП № 3 УМВД России по г. Владивостоку или 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46– волонтёры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Ориентировка на пропавшую жительницу Владивостока Фото: Социальные сети

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