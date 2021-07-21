«Россети ФСК ЕЭС» добавила мощности узловому центру питания Приморья

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») инвестировала в реконструкцию подстанции 220 кВ «Лесозаводск» 1,5 млрд рублей. Мощность центра питания выросла вдвое – до 80 МВА. Модернизация обеспечила условия для развития Лесозаводского городского округа (население – 41 000 человек). Кроме того, увеличилась надежность транзита энергии от Приморской ГРЭС.

В рамках реконструкции были внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты, новейшая система автоматизированного управления технологическими процессами. При построении АСУ ТП применены контроллеры и программное обеспечение, позволившие в 2 раза ускорить плановые переключения и реагирование при нештатных ситуациях. Также обновлено оборудование систем связи и интеллектуальной системы учета.

Подстанция 220 кВ «Лесозаводск» – питающий центр нового 250-километрового транзита, который обеспечивает выдачу мощности с Приморской ГРЭС. Эту линию построили в рамках нацпроекта – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В числе потребителей – объекты Транссибирской железнодорожной магистрали и экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

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