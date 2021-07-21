Слышны крики людей: в многоэтажке Владивостока полыхает квартира, жильцов эвакуируют

Пожар в доме на Светланской. Фото: www.instagram.com/svodka25.

В доме №193 на Светланской во Владивостоке 21 июля случился пожар. На месте происшествия сейчас работают пожарные расчеты. Специалисты эвакуируют людей. О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Тревожный вызов с места происшествия поступил на пульт оперативного дежурного пожарно-спасательной службы Владивостока в 09:38. Спустя четыре минуты по указанному адресу приехали первые расчеты. К моменту приезда специалистов огнем оказалась объята квартира на шестом этаже десятиэтажки.

Дымом заволокло всю округу, жильцов эвакуируют. Фото: www.instagram.com/svodka25.

– В настоящее время проводится эвакуация жильцов. На тушении задействованы 17 человек личного состава 10 единиц техники. Информация уточняется, – прокомментировала пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому краю

По сообщениям очевидцев, от Луговой до «Гайдамака» собралась пробка. «КП-Владивосток» следит за развитием событий.