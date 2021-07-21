АО «Восточный Порт» модернизирует управление системой аспирации на специализированном угольном терминале

Компания АО «Восточный Порт» модернизирует управление аспирацией на пересыпных станциях специализированного угольного терминала. Цель проекта – посредством волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) объединить в единую систему и автоматизировать управление пылеулавливающими установками, которые расположены в узловых пересыпных станциях. Система данных о работе оборудования будет выводиться на пульт оператора Центрального поста управления перегрузочного комплекса. В процессе работ будет произведена укладка 5-ти километров волоконно-оптического кабеля и установлено сопутствующее оборудование (узловое, коммуникационное), которое обеспечит надёжное бесперебойное функционирование системы управления. Общие инвестиции предприятия в данный проект составят порядка 7 млн рублей.

Топология связи «кольцо ВОЛС» (способ последовательного замкнутого соединения) повсеместно применяется на специализированном терминале АО «Восточный Порт» для управления технологическим оборудованием в процессе перевалки грузов. Обмен информацией через оптическое кольцо используется в том числе в работе крытых конвейерных линий, источников бесперебойного питания, а также в системах связи со складскими (стакерами, реклаймерами) и судопогрузочными машинами.

– В рамках модернизации управления системы пылеулавливания уже завершены проектные работы, и в настоящее время мы ожидаем поставки комплектов оборудования – волоконно-оптического кабеля, контроллеров, узлового коммуникационного оборудования, коммутаторов, медиа-конвертеров, – рассказал начальник Отдела автоматизации систем управления техническими процессами АО «Восточный Порт» Евгений Бородей. – Затем будет проведён основной этап автоматизации системы управления аспирационных установок, который запланирован на август-сентябрь, с полным завершением к началу октября.

По словам специалиста, реализация проекта позволит управлять процессом аспирации на пересыпных станциях централизованно, согласованно и в автоматическом режиме. То есть при запуске/остановке конвейерных линий синхронно будут включаться/отключаться соответствующие пылеулавливающие установки. В настоящее время такие работы проводятся операторами аспирационных установок вручную. Реализацией данного проекта портовики планируют добиться как исключения излишней переработки оборудования (конвейерных линий, аспирационных установок), так и, наоборот, его непроизводительных простоев. Тем самым специалисты рассчитывают ускорить процесс погрузки угольной продукции со складов в трюмы судов.

Стоит отметить, что ключевые участки закрытой транспортировки угольной продукции – узловые пересыпные станции представляют собой полностью изолированные от внешней среды сооружения и предназначенные для перенаправления движения угля по закрытым конвейерным линиям со складов на судопогрузочные машины. Только в минувшем году компания АО «Восточный Порт» установила на пересыпных станциях 4 современные пылеулавливающие системы. С учётом уже функционирующих установок, вновь установленные будут осуществлять высококачественную очистку воздуха внутри всех 15-ти пересыпных станций, работающих на территории специализированного угольного терминала. Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов специализированный терминал повысил степень очистки воздуха до 98%.

Масштабную модернизацию оборудования очистки воздуха и автоматизацию его управления АО «Восточный Порт» проводит в рамках реализации собственной комплексной экологической программы, основная цель которой ¬– минимизация воздействия производственного процесса на окружающую среду. В настоящее время в программу инвестировано порядка 6 млрд рублей. Аспирационные системы являются неотъемлемой частью комплекса наилучших доступных технологий АО «Восточный Порт», требуемых для закрытого типа перевалки угля и обеспечивающих абсолютное следование нормам и требованиям соответствующих международных стандартов по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.