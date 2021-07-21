Антивандальные меры: во Владивостоке модернизируют систему ливневой канализации

Во Владивостоке меняют решетки ливневой канализации и прочищают инженерные сети. Фото: Иван МАКЕЕВ

В круглосуточном режиме на улицах Владивостока трудятся специалисты инженерных сетей муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ). Бригада меняет старые просевшие чугунные решетки инженерных сетей на новые полимерные, что особенно актуально в преддверии сезона дождей.

Работа по модернизации системы ливневой канализации проходит на перекрестках, вдоль дорог и в подземных переходах. В последние дни специалисты трудились в районе домов №48 и 97 на Русской. Здесь промыли дождеприемник и прилегающие к нему трубы, а также поменяли старые, просевшие чугунные решетки на новые полимерные конструкции. Решетки нужны, чтобы задержать крупный мусор, который может засорить колодец.

По словам работников «Содержания городских территорий», чугунные решетки хоть и долговечны, не поддаются коррозии и выдерживают большую нагрузку, но они проседают. К тому же их часто попросту похищают, чтобы сдать на металл. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о подобных неприятных сюрпризах для водителей в городе. Бывает, что специалистам приходится по несколько раз за неделю менять одну и ту же решетку, а это затраченные деньги и время.

– Сейчас во Владивостоке происходит замена чугунных решеток на полимерные. Они не хуже чугуна способны противостоять значительным перепадам температур и воздействию агрессивных химических реагентов, а также обладают меньшим весом, поскольку сделаны из армированной полимерно-песчанной смеси. К специальным бетонным плитам перекрытия пристреливается дюбель-гвоздем обойма решетки, а в неё уже вставляется сама решетка. Толщина плит достигает 16 см, а их монтаж с захватом дорожной части не дает решетке провалиться в приямок, – прокомментировали представители муниципального предприятия.

С начала июля рабочие привели в порядок уже больше 20 дождеприемников и заменили решетки и люки больше чем по десяти адресам. Речь идет об Луговой, Лазо, Семеновской, Русской, Выселковой, Некрасовской, Калинина и Фонтанной. За две недели специалисты в общей сложности промыли полкилометра различных ливневых систем в городе.