Социальные работники помогают пенсионерам Приморья получить прививку

Уже 4,6 тысячи приморских пенсионеров сделали прививку от коронавируса благодаря работе междисциплинарных бригад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году к списку задач сотрудников Приморского центра социального обслуживания добавилась и помощь с прививкой от коронавируса. Междисциплинарные бригады отвозят пенсионеров в пункты вакцинации или приглашают медработников в сельские ФАПы. Благодаря работе бригад уже 4,6 тысячи приморских пенсионеров сделали прививку.

- Специалисты центра соцобслуживания получают от медицинских работников данные о пожилых людях, которым необходима диспансеризация. На вакцинацию возят всех пенсионеров по желанию. Есть еще один способ взаимодействия: сотрудники бригады привозят специалистов районной поликлиники в фельдшерско-акушерский пункт и приглашают жителей села на прививку, – отметили в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Междисциплинарные бригады были созданы в 2019 году. Главная их задача – доставлять в лечебные учреждения пожилых приморцев из отдаленных сел, в отдельных случаях бригада может привезти лекарства и докторов пенсионерам на дом. За первые 6 месяцев 2021 года бригады доставили в больницы почти 600 пожилых приморцев.

Прививка бесплатна для жителей Приморья благодаря госпрограмме «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. На сегодняшний день иммунизацию в регионе прошли уже 300 821 человек. Ознакомиться с полным списком прививочных пунктов можно по ссылке.