На площадке партии рассказали, как провести «перезагрузку» здравоохранения на селе

Чтобы отечественная медицина успешно функционировала, учитывала наиболее актуальные запросы людей, отвечала требованиям времени, ей надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм дальнейшего «лечения». В этом может помочь площадка «Единой России», считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Россия — большая страна, и не везде есть то, что есть в больнице в Коммунарке. Тем не менее, мы обязаны заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы и жители мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения в современной медицине», — сказал Денис Проценко.

Вопрос финансирования — один из главных для оказания своевременной и качественной медпомощи. Существующие нормативы выделения средств на фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) необходимо пересмотреть, считает главврач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов.

«Мое предложение — ввести повышающий коэффициент подушевого финансирования для сельских жителей. И дополнительно стимулировать медиков к работе в сельских районах», — сказал он.

Не менее важно для медицины на селе строительство новых и модернизация уже имеющихся фельдшерско-акушерских пунктов. К примеру, по данным ОНФ, за 2020 год в регионах было построено немногим более 70% от запланированного количества медицинских объектов. За первые шесть месяцев текущего года отставание удалось ликвидировать, и число сданных объектов достигло 1268 из запланированных на 2020 год 1359-ти, отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Отмечен и кадровый дефицит медицинских специалистов в сельской местности. Он вызван, в том числе тем, что выпускники вузов стремятся попасть на работу в учреждения в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы «как пылесос засасывают всех», миллион в качестве «подъемных» средств, который выделяется по программе «Земский доктор», не всегда достаточен».

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко поблагодарил участников консилиума за предложенные инициативы по развитию системы здравоохранения.

«Здесь собралась команда, которая представляет специалистов от федеральных и районных больниц до подстанций и станций скорой помощи. Обо всех программах и тенденциях вы, безусловно, знаете: о ФАПах, врачебных амбулаториях, модернизации «первички» и прочих вопросах», — сказал замминистра.

Напомним, проект «Консилиум с Денисом Проценко» — это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения и главным врачом больницы в столичной Коммунарке Денисом Проценко. Участники обсуждают проблемы в сфере здравоохранения и предлагают пути решения вопросов. Озвученные инициативы будут включаться в народную программу «Единой России», в которой медицине посвящен отдельный раздел.

Добавим, свои предложения в народную программу ЕР дали и медицинские эксперты из Приморья. Так по мнению заведующего травматологическим отделением Владивостокской клинической больницы №2 Антона Череповского, сегодня остро стоит проблема медицинской реабилитации пациентов, перенесших коронавирус.

«От 30 до 50 % пациентов имеют в той или иной степени последствия после перенесенного заболевания, то есть нуждаются в медицинской реабилитации после окончания клинической фазы заболевания. На наш взгляд повысить качество и повысить доступность медицинской реабилитации можно через несколько организационных шагов, например, через программы госгарантии. Также можно предельно конкретизировать и упростить систему медицинской марщрутизации, что позволит избежать путаницы и потери времени. И наконец, по нашему мнению, очень важно было бы увеличить тарифы ОМС на эти виды медицинской помощи», - рассказал Череповский.