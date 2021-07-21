Новую угольную котельную откроют в Приморском крае

Скоро в Приморье откроют пять новых котельных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Краснореченский скоро откроют новую угольную котельную. Ее строят взамен старой мазутной котельной, которая работала с 1950 года.

- Новый объект, который мы строим, – это современная, работающая на новых технологиях, автоматизированная котельная, которая будет полностью отапливать село, что позволит обеспечить качественным и надежным теплоснабжением всех местных жителей, – рассказал генеральный директор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов.

Строить котельную начали год назад, сейчас завершено 85 % работ: готово здание и установлено оборудование – котлы, системы углеподачи, водоподготовки и шлакозолоудаления, а также насосные группы. На данный момент достраивают угольный склад, дальше собираются устанавливать дизельную электростанцию на случай аварийного отключения от электроэнергии, асфальтировать территорию и проводить пусконаладочные работы.

Работы по строительству новой угольной котельной завершены на 85%. Фото: КГУП "Примтеплоэнерго".

Скоро в Приморье заработают еще четыре котельных. Сейчас в Фокино и поселке Новый достраивают газовые котельные, а в поселках Смоляниново и Липовцы – угольные.

- Это крупные котельные, которые закроют проблемы качества теплоснабжения целых населенных пунктов. Параллельно строительству мы проектируем еще ряд аналогичных объектов. Их возведение начнется в последующие годы, – объяснила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Строительство котельных проходит в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.