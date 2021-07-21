Больница на севере Приморья получит новое оборудование

Один электрокардиограф установлен в кабинете неотложной помощи центральной поликлиники, второй – в кабинете диспансеризации. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дальнегорская центральная городская больница в этом году получит новое оборудование. На данный момент в больнице уже появились два электрокардиографа, один из которых стоит в кабинете диспансеризации.

В этом году больница получит также велоэргометр, электромиограф, кардио-респираторный комплекс и аппарат для исследования функций внешнего дыхания.

В этом году на обеспечение медучреждений новым оборудованием из федерального бюджета выделили более 190 миллионов рублей. На эти деньги 62 бюджетных лечебных учреждения получат 76 видов медицинского оборудования, в числе которого будут маммографы, КТ, МРТ, колькоскоп, бодиплетизмограф и флюорографы.

- Оснащение и дооснащение учреждений медицинским оборудованием – лишь одно из направлений пятилетней программы модернизации первичного звена. Также в рамках программы запланировано строительство и капремонт медучреждений, их оснащение, закупка автотранспорта. На первые три года из федерального бюджета направлено 4,5 миллиарда рублей, – подчеркнула министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

В этом году в регионе появятся восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Также будут капитально отремонтированы 33 объекта здравоохранения, а автопарки пополнят 343 санитарных автомобиля. Работы проводят в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.