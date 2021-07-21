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Владивосток21 июля 2021 9:52

Завалило строительными лесами. В Приморье на месте работы погиб молодой специалист

Следователи считают, что была нарушена техника безопасности
Ярослав ЮРИН
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В Михайловском районе Приморья разыгралась трагедия при проведении строительных работ. Под завалами из кирпичей и строительных лесов оказался 25-летний рабочий. К сожалению, спасти молодого жителя края не удалось.

В Приморье продолжается расследование смерти рабочего, который погиб 12 июля. Во время строительства объекта на парня упали леса с кирпичами. Травмы оказались на столько серьезными, что спасти беднягу не удалось.

– По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), – прокомментировала представитель краевого следственного комитета.

Специалисты уже изъяли документацию и назначали ряд экспертиз, которые должны помочь установить виновных в нарушении техники безопасности на объекте.