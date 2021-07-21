Пэн Лиюань выступила на форуме по образованию женщин и сокращению бедности в рамках ШОС

20 июля супруга председателя КНР Си Цзиньпина, спецпосланник ЮНЕСКО по содействию образованию девочек и женщин Пэн Лиюань по приглашению выступила с видеообращением на форуме по вопросам образования женщин и сокращению бедности в рамках ШОС.

В своем выступлении Пэн Лиюань отметила, что ликвидация бедности и стремление к счастью – это общая мечта всех женщин. Когда женщины получают образование, у них появляется возможность улучшить уровень своей жизни и избавиться от бедности. Благодаря неустанным усилиям миллионы китайских женщин смогли повысить уровень жизни своих семей. Благодаря принятым мерам, Китай гарантирует женщинам равные права на получение образования, позволяет им стать бенефициарами и участниками процесса сокращения бедности. Китайские женщины внесли свой немалый вклад в сокращение бедности. Особое внимание со стороны государства, поддержка со стороны общественных организаций и представителей различных слоёв общества придают импульс развитию образования и сокращению бедности в Китае.

Пэн Лиюань отметила, что в настоящее время в мире 435 млн женщин по-прежнему живут в нищете, гендерные различия в образовании остаются очевидными. Из-за вспышки коронавируса нового типа женщинам предстоит преодолеть новый вызов в области сокращения бедности.

Пэн Лиюань также указала, что за прошлые 20 лет с момента образования ШОС, женщины разных стран мира, руководствуясь «Шанхайским духом», обменивались опытом, содействовали сотрудничеству в разных областях, а также внесли свой вклад в содействие сотрудничеству между членами-странами ШОС.

Пэн Лиюань призвала углублять сотрудничество в сфере образования женщин и сокращения бедности, чтобы образование давало женщинам надежду, и они могли жить счастливо.