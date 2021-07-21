Приморцы, ухаживающие за инвалидами, могут получать господдержку

Любые знания и навыки ухода за тяжелобольными людьми существенно облегчают задачу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выплаты приморцам, которые ухаживают за инвалидами первой группы, направлено 38,2 миллиона рублей. Ежемесячно такие граждане получают по 13,5 тысяч рублей.

Эта мера поддержки для тех, чьей работой стал уход на дому за инвалидом первой группы. Выплата не положена пенсионерам и тем, кто сам является инвалидом. Рассчитывать на эту меру поддержки можно в том случае, если среднедушевой доход семьи инвалида, нуждающегося в постоянной помощи других лиц, – ниже полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году обращения. Для Приморского края эта сумма составляет около 22 тысяч рублей на одного члена семьи.

Выплату невозможно получить без обучения практическим навыкам ухода за такими пациентами. С момента, как закон о новой мере поддержки вступил в силу, такое обучение прошли более 700 человек. Из-за коронавирусных ограничений учеба проходит дистанционно, обучающие материалы, видеоуроки и практические задания ученики получают по почте.

- Дополнительная поддержка граждан, которые помогают инвалидам на дому, соответствует задачам системы долговременного ухода – важного сегмента проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Отмечу, что Приморье – один из немногих российских регионов, которые в прошлом году ввели такую выплату, - отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Новая выплата назначается в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.