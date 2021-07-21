Какими вы хотите видеть Владивосток? Константин Шестаков предложил поучаствовать в важном опросе горожанам

Во Владивостоке разработают стратегию пространственного развития до 2050 года. Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока намерена разработать стратегию развития города. План будет включать в себя важные вопросы по улучшению жизни в приморской столице аж до 2050 года. Однако власти уверены, без участия самих жителей не обойтись. Исполняющий обязанности главы городской администрации Константин Шестаков обратился ко всем, кто неравнодушен к истории и современности родной столицы, с просьбой принять участие в интересном опросе. Вся собранная информация будет передана в работу специалистам и тщательно проанализирована. С учетом мнений местных жителей, оценкой архитекторов и других экспертов данные лягут в основу документа.

– Никакая стратегия не будет качественной, если мы не проведем опрос наших жителей. Специально для этого разработана онлайн-анкета – очень простая и интересная. Но особо хотел бы обратить внимание на несколько пунктов опросника – это истории людей, связанные с городом, смыслы, образы, теплые воспоминания о каких-то местах и событиях, – поделился Константин Шестаков на личной страничке в Инстаграм.

По мнению специалистов, стратегия пространственного развития поможет благоустроить город и улучшить условия проживания. Такого рода документ должен отвечать на ключевые вопросы: каким за полтора столетия сложился образ Владивостока к сегодняшнему дню? Куда идет город в своем развитии? И каковы принципы использования его территории? Выверенный и продуманный план, наряду с другими важными факторами, позволит повысить экономические составляющие, улучшить инфраструктуру и эффективное развитие жилья, создать больше мест для отдыха и сделать их доступнее, но при этом сохранить исторически важные зоны.

– Четкое видение будущего Владивостока даст возможность городу развиваться, создавать комфортную среду и понятный архитектурный облик. Без такого понимания и осознанной стратегии нам сложно будет остановить отток ныне живущих на территории людей и привлечь новых, – отметил заместитель главы администрации Алексей Ляйфер.

Специалисты отмечают, что разработка программ пространственного развития давно стала практикой в большинстве процветающих стран и городов мира.

– Жителям важно определиться с главной моделью развития своего города. Условно говоря, будет ли он похож на Гонконг с его небоскребами? На уютный европейский Цюрих? А может, взять в пример растянутую в пространстве «одноэтажную Америку»? Или некий по-деревенски тихий городок Австралии?, – обратился к горожанам главный архитектор проектной компании «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов.

Главная задача при разработке такого документа – сформировать видение, определить ключевые показатели и векторы развития города, но при этом учесть пожелания самих жителей. Это станет своего рода целью, для достижения которой будут формироваться планы и мероприятия.

Например, важно понять, предпочитают ли горожане небоскребы или наоборот хотят жить в домах малой этажности. Остаются ли машины по-прежнему главной ценностью или в сознание потихоньку проникают современные стандарты – «города для людей, а не для авто»? Какие районы больше всего нуждаются в развитии? Что необходимо для успешного ведения бизнеса в городской среде? На каком месте среди потребностей граждан велосипедная инфраструктура? И множество других вопросов.

– Стратегия призвана определить основные перспективы, выделить приоритетные направления приложения сил и ресурсов, – подчеркнул один из разработчиков онлайн-анкеты, руководитель проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл» Феликс Машков.

Принять участие в опросе можно до 15 августа 2021 года. Для заполнения специально разработанной электронной анкеты нужно лишь перейти по ссылке.

Смотреть видеосюжет Константин Шестаков предложил жителям города поучаствовать в важном опросе

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