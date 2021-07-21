Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток21 июля 2021 10:49

Какими вы хотите видеть Владивосток? Константин Шестаков предложил поучаствовать в важном опросе горожанам

Желающим внести лепту в благоустройство и модернизацию любимого города нужно только заполнить анкету
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Во Владивостоке разработают стратегию пространственного развития до 2050 года.

Во Владивостоке разработают стратегию пространственного развития до 2050 года.

Фото: vlc.ru

Администрация Владивостока намерена разработать стратегию развития города. План будет включать в себя важные вопросы по улучшению жизни в приморской столице аж до 2050 года. Однако власти уверены, без участия самих жителей не обойтись. Исполняющий обязанности главы городской администрации Константин Шестаков обратился ко всем, кто неравнодушен к истории и современности родной столицы, с просьбой принять участие в интересном опросе. Вся собранная информация будет передана в работу специалистам и тщательно проанализирована. С учетом мнений местных жителей, оценкой архитекторов и других экспертов данные лягут в основу документа.

– Никакая стратегия не будет качественной, если мы не проведем опрос наших жителей. Специально для этого разработана онлайн-анкета – очень простая и интересная. Но особо хотел бы обратить внимание на несколько пунктов опросника – это истории людей, связанные с городом, смыслы, образы, теплые воспоминания о каких-то местах и событиях, – поделился Константин Шестаков на личной страничке в Инстаграм.

По мнению специалистов, стратегия пространственного развития поможет благоустроить город и улучшить условия проживания. Такого рода документ должен отвечать на ключевые вопросы: каким за полтора столетия сложился образ Владивостока к сегодняшнему дню? Куда идет город в своем развитии? И каковы принципы использования его территории? Выверенный и продуманный план, наряду с другими важными факторами, позволит повысить экономические составляющие, улучшить инфраструктуру и эффективное развитие жилья, создать больше мест для отдыха и сделать их доступнее, но при этом сохранить исторически важные зоны.

– Четкое видение будущего Владивостока даст возможность городу развиваться, создавать комфортную среду и понятный архитектурный облик. Без такого понимания и осознанной стратегии нам сложно будет остановить отток ныне живущих на территории людей и привлечь новых, – отметил заместитель главы администрации Алексей Ляйфер.

Специалисты отмечают, что разработка программ пространственного развития давно стала практикой в большинстве процветающих стран и городов мира.

– Жителям важно определиться с главной моделью развития своего города. Условно говоря, будет ли он похож на Гонконг с его небоскребами? На уютный европейский Цюрих? А может, взять в пример растянутую в пространстве «одноэтажную Америку»? Или некий по-деревенски тихий городок Австралии?, – обратился к горожанам главный архитектор проектной компании «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов.

Главная задача при разработке такого документа – сформировать видение, определить ключевые показатели и векторы развития города, но при этом учесть пожелания самих жителей. Это станет своего рода целью, для достижения которой будут формироваться планы и мероприятия.

Например, важно понять, предпочитают ли горожане небоскребы или наоборот хотят жить в домах малой этажности. Остаются ли машины по-прежнему главной ценностью или в сознание потихоньку проникают современные стандарты – «города для людей, а не для авто»? Какие районы больше всего нуждаются в развитии? Что необходимо для успешного ведения бизнеса в городской среде? На каком месте среди потребностей граждан велосипедная инфраструктура? И множество других вопросов.

– Стратегия призвана определить основные перспективы, выделить приоритетные направления приложения сил и ресурсов, – подчеркнул один из разработчиков онлайн-анкеты, руководитель проектно-производственной мастерской «Конкрит Джангл» Феликс Машков.

Принять участие в опросе можно до 15 августа 2021 года. Для заполнения специально разработанной электронной анкеты нужно лишь перейти по ссылке.

Смотреть видеосюжет
Константин Шестаков предложил жителям города поучаствовать в важном опросе
Константин Шестаков предложил жителям города поучаствовать в важном опросе
Видео: www.instagram.com/kv.shestakov

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14