Приморцы снова могут стать «Лидерами России»

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров рассказал, что заявки на участие поступили из 150 стран мира. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Приморского края вышли в финал президентского конкурса «Лидеры России». Они будут бороться за победу с 3824 россиянами в треках «Бизнес и промышленность», «Информационные технологии», «Студенты», «Государственное управление», «Наука» и «Культура».

«Лидеры России» - это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Благодаря участию в нем можно попасть в кадровый управленческий резерв страны, войти в сообщество лучших управленцев России, поработать с наставником из числа лидеров бизнеса или госуправления, а также получить образовательный грант в размере одного миллиона рублей.

- В этом году на конкурс «Лидеры России 2021» поступило 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира. К участию в дистанционном этапе был допущен 72 561 участник. Во второй блок дистанционного этапа прошли 12 499 человек. Заочные испытания завершили 3 987 участников, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«Лидеры России» - один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие, финалистами стали 900 человек, победителями – 313. Семь приморцев становились победителями конкурса за три года.