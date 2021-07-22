В Находке на пожаре, который тушили час, пострадал человек

Из балконов, объятых пламенем, валил дым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечер среды, 21 июля, оказался для некоторых жителей Находки непростым: в доме на улице Ленинградская вспыхнул пожар. В 23:06 об этом информировали спасателей, они прибыли на место происшествия спустя семь минут, в 23:13.

Из балконов, объятых пламенем, валил дым. Разведка показала, что внутри квартиры также горят потолок в ванной комнате и бытовые электрические приборы.

Пожарные сразу приступили к тушению и уже к 23:18 локализовали огонь. Почти через час, в 00:05, пожар был ликвидирован.

В пожаре пострадал один человек, ему потребовалась помощь скорой помощи.

Огонь нанес ущерб 15 квадратным метрам жилья. Тушили пожар 10 человек и 3 спецмашины.

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