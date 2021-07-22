Отдых закончился трагедией: в Находке утонула восьмилетняя девочка

Прибывшие медики смогли лишь подтвердить смерть малышки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пляжный отдых обернулся для семьи из Находки трагедией. Восьмилетняя девочка отправилась на море покупаться и поиграть, но домой уже не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело.

В море утонул ребенок – с таким обращением позвонил на днях в отделение полиции 42-летний житель Находки. На пляж в районе улицы Береговая сразу же приехали медики, к сожалению, они смогли лишь подтвердить смерть малышки.

Как оказалось, девочке восьми лет пойти на пляж разрешила пойти мама. Вместе с ребенком пошла 19-летняя тетя. Отдых проходил хорошо, вот только спустя пару часов девушка хватилась племянницы, но не смогла ее найти. Найдут тело ребенка чуть позже, но будет уже поздно.

Следственный комитет России по Приморью возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ведется расследование дела.

Приморская полиция просят родителей внимательнее относиться к детскому отдыху. Даже на мелководье ребенок должен быть под присмотром.

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