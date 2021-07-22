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Владивосток22 июля 2021 1:58

Кто потерял барана: во Владивостоке по улице гуляет блеющее животное

«Это мой бывший» – шутит девушка из Приморья
Екатерина ТИХАЯ
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Парнокопытное жалобно блеет и суетливо ходит под опорной стеной

Парнокопытное жалобно блеет и суетливо ходит под опорной стеной

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Забавное видео появилось в социальных сетях Приморья: по косогору во Владивостоке скачет блеющее животное. Автор публикации ищет владельца парнокопытного.

Утро четверга во Владивостоке началось с улыбки. По косогору возле дома 88 по улице Адмирала Кузнецова скачет то ли козлик, то ли барашек.

– Кто потерял барана? Или козла. Гуляет сам по себе, – говорит автор видео.

На кадрах видно, как животное суетливо перемещается под опорной стеной и жалобно блеет. Кому принадлежит парнокопытное, неизвестно. Но жители Приморья особого беспокойства не выражают, только шутят: «Это мой бывший», «Сбежал с праздника».

По Владивостоку гуляет блеющий барашик или козлик
Видео: @dpskontrol125rus