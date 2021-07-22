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Здоровье22 июля 2021 3:54

Коронавирус не отступает. Специалисты рассказали о смертности и заболеваемости в Приморье

Счет по-прежнему идет на сотни
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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В крае снова несколько сотен выявленных случаев коронавируса.

В крае снова несколько сотен выявленных случаев коронавируса.

Фото: Милана СОКОЛ

Новая коронавирусная инфекция не утихает в Приморье. Специалисты ежедневно продолжают выявлять сотни заболевших. Не лучше обстоят дела и со смертностью. От последствий, вызванных COVID-19, в крае ежедневно погибают от 1 до 7 человек.

По сообщению краевого оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Приморье выявили 259 заболевших. Всего с начала эпидемии недуг настиг 52 223 жителей края.

Из хороших новостей – за последние 24 часа вылечились 207 пациентов. Всего же выздороветь смогли 46 013 человек.

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