Дальневосточный партнер начал производство продукции из сурими РРПК

Дальневосточный производитель морепродуктов АО «КВЭН», один из первых покупателей сурими Русской Рыбопромышленной Компании, успешно произвел пробные партии продукции из сырья РРПК. Ранее предприятие закупало сурими исключительно за рубежом - в Японии, США, Чили, Аргентине или Вьетнаме.

По оценкам специалистов КВЭН, сурими РРПК отличается высоким качеством и по своим химико-биологическим показателям не уступает японскому. Из высококачественного российского сырья на предприятии произвели крабовые палочки, имитацию крабового мяса и ряд других продуктов.

«Мы довольны результатом, - отметил генеральный директор АО «КВЭН» Евгений Моргунков. - И рассчитываем на то, что большую часть сурими, наконец, можно будет закупать у отечественных производителей».

Для РРПК сотрудничество с российскими партнерами, в частности, с дальневосточной компанией КВЭН – элемент стратегии устойчивого развития, направленной на поддержку местных производителей.

«Со всей уверенностью можно назвать многообещающим начало сотрудничества с дальневосточным брендом, признанным и любимым миллионами жителей Дальнего Востока, - прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Сотрудничество с ведущими российскими и местными производителями позволяет РРПК контролировать и обеспечивать высокое качество продукта на всех этапах, от вылова до прилавка, и создавать максимальную добавленную стоимость рыбопродукции на территории страны».

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого судна - «Владимир Лиманов».