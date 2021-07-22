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Владивосток22 июля 2021 6:09

Дальневосточный партнер начал производство продукции из сурими РРПК

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Дальневосточный производитель морепродуктов АО «КВЭН», один из первых покупателей сурими Русской Рыбопромышленной Компании, успешно произвел пробные партии продукции из сырья РРПК. Ранее предприятие закупало сурими исключительно за рубежом - в Японии, США, Чили, Аргентине или Вьетнаме.

По оценкам специалистов КВЭН, сурими РРПК отличается высоким качеством и по своим химико-биологическим показателям не уступает японскому. Из высококачественного российского сырья на предприятии произвели крабовые палочки, имитацию крабового мяса и ряд других продуктов.

«Мы довольны результатом, - отметил генеральный директор АО «КВЭН» Евгений Моргунков. - И рассчитываем на то, что большую часть сурими, наконец, можно будет закупать у отечественных производителей».

Для РРПК сотрудничество с российскими партнерами, в частности, с дальневосточной компанией КВЭН – элемент стратегии устойчивого развития, направленной на поддержку местных производителей.

«Со всей уверенностью можно назвать многообещающим начало сотрудничества с дальневосточным брендом, признанным и любимым миллионами жителей Дальнего Востока, - прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин. – Сотрудничество с ведущими российскими и местными производителями позволяет РРПК контролировать и обеспечивать высокое качество продукта на всех этапах, от вылова до прилавка, и создавать максимальную добавленную стоимость рыбопродукции на территории страны».

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого судна - «Владимир Лиманов».