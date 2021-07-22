«Она из спецназа?» Храбрая девушка устранила смертельную опасность на пляже в Приморье

Опасность подстерегала отдыхающих на мелководье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необычный инцидент сняли отдыхающие на пляже Читувай в бухте Мутасова в Находке. Змея, оказавшаяся на отмели, перепугала людей. Мамочки ринулись вытаскивать детей из воды. Однако, как оказалось, ползучих гадов боятся не всем. Девушка, находящаяся поблизости быстро сориентировалась и буквально голыми руками «пошла на врага».

Судя по видео, в море оказалась ядовитая змея – гадюка. Правда особь еще довольно маленькая, но в любом случае представляет опасность. При этом таится она не только в самом наличии яда и влиянии его на организм человека, а в возможности острой аллергической реакции. Словом, вот так отчаянно ловить змею, вооружившись только камнем и пакетом, явно не стоит.

По словам очевидцев, с девушкой был молодой человек, которого змея «зацепила зубом» – как выразились свидетели.

«Опасно ловили. Плохо видно, но похожа на гадюку», «Она из спецназа?», «Мне показалось, что это гадюка, гадючки такие маленькие, а щитомордники они крупные, как и амурские полозы», «Бррр, я их боюсь, тоже отдыхали там, хорошо все пропустили и ничего не увидели», – комментируют жители края.

«КП-Владивосток» ранее рассказывала, что змей в воде видят и в других районах Приморья. Так, амурский полоз, рассекающий по акватории острова Русский, напугал сапсерферов.

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