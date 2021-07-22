Приморские мастера блеснут гранями творчества

В Приморье каждый мастер может показать «товар лицом». Фото: Елена КРАЙНЕВА

У приморских мастеров вновь появилась возможность себя показать и на искусство других посмотреть. Приморский краевой центр народной культуры приглашает к участию в очередном масштабном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Грани творчества», который пройдет при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.

В этом году участникам творческого состязания предстоит не только сравнить, у кого «выше проба» золотых рук, но и в том, кто лучше знаком с наследием солнца русской поэзии. Тема конкурса - сказки Александра Сергеевича Пушкина, которые дают неисчерпаемый простор для фантазии.

- Традиционно в программе фестиваля предусмотрены изготовление изделий декоративно-прикладного творчества в режиме реального времени, ярмарка художественных изделий и других продуктов самодеятельного творчества, а также концертные номера отдельных исполнителей, - рассказали в Приморском краевом центре народной культуры.

Большое мероприятие планируется провести на Спортивной набережной Владивостока в амфитеатре и на прилегающей к нему площадке. Мастерством удивят резчики по дереву и кости, вязальщицы и вышивальщицы, гончары и ткачи. Зрители смогут восхититься авторскими куклами и украшениями ручной работы. Причем эти, без преувеличения, произведения искусства будут создаваться на берегу моря на глазах у публики. Зрелищности фестивалю добавит и то, что по условиям конкурса мастера будут одеты в народный или стилизованный костюм, соответствующий жанру творчества участника.

Публика получит возможность не только наблюдать за процессом «рождения шедевра», но и полюбоваться уже готовыми произведениями народного искусства. Положением о фестивале «Грани творчества» предусмотрено требование к каждому участнику оформить мини-выставку изделий, сделанных ранее своими руками.

Несомненным украшением мероприятия станет конкурс в номинации «Исполнительское искусство», к участию в котором приглашаются исполнители, играющие авторские произведения в таких направлениях, как рок-музыка, фолк, поп-музыка и других. Желающим войти в музыкальную программу нужно отправить электронную заявку организаторам (karepanov.dv@yandex.ru) и ссылку на сайт либо страницу вокально-инструментального коллектива, где можно предварительно ознакомиться с аудио- или видеозаписью выступлений коллектива. Если выступление будет одобрено, претенденты получат возможность выступить в краевой столице с концертной программой продолжительностью 30-40 минут.

Конкретно

В день проведения фестиваля участники прибывают к месту проведения, оформляют выставку из изделий, сделанных ранее своими руками, и по команде ведущего в 12.00 приступают к созданию нового изделия. Участники фестиваля должны в течение 6 часов создать изделие на заданную тему, которое впоследствии будет представлено зрителям фестиваля. В 18 часов ведущий объявляет окончание работы мастеров. После этого зрители голосуют за понравившуюся работу мастера. Изделие, набравшее максимальное количество голосов, объявляется победителем зрительского голосования. Оргкомитет мероприятия предоставит участникам крытый шатер, стол для выполнения работы, дополнительный стол для демонстрации выставочных изделий, стул, а также точку подключения к электросети 220 Вт на одну розетку.