Приморские книголюбы вновь «открыли Владивосток»

Фестиваль прошел на свежем воздухе. Фото: pgpb.ru.

Фестиваль, посвященный городу нашенскому, прошел во Владивостоке под «флагом» творчества. В условиях пандемии мероприятия состоялись на свежем воздухе,- творческой зоной стала открытая площадка перед приморской краевой публичной библиотекой имени Горького. Участники просто фонтанировали фантазией, вовлекая в ее потоки и зрителей, которые с азартом участвовали в различных мастер-классах.

Каждому было интересно расписать банальную гальку так, чтобы серый камешек стал морским «сокровищем» или талисманом со дна океана. Этому учили мастера, представляющие Центр профессий «ПроОриента». Рядом желающие создавали сувениры на тему подводного мира в технике оригами. Тут же на глазах у публики на мольбертах одна живописная картина сменялась другой. Более двадцати художников, пишущих Владивосток и черпающих вдохновение в архитектурном облике столицы Дальнего Востока,, показали на Артфестивале свои работы. Знойное настроение создавала музыкальная группа «Проспект Красоты».

Красоты происходящему добавило и выступление моделей из театра моды «Пигмалион». Они представили коллекции одежды, созданные студентами ВГУЭС. Особенно феерично выглядела коллекция «Морская», пробудившая ассоциации с волной, прибоем, песчаным пляжем и приморским летним солнцем.

- В ходе фестиваля каждый нашел что-то интересное для себя,- подытожили организаторы. – Кто-то ограничился созерцанием, другие попробовали себя в творчестве, третьи купили на память приглянувшиеся сувениры или картины.