Русская песня прозвучит в Приморской филармонии и в виртуальных залах

Встреча с ансамблем «Садко» - всегда праздник. Фото: primfil.ru

В субботу, 24 июля Приморская филармония приглашает поклонников русской песни в малый зал, где состоится концерт под очень летним названием «Черная смородина». Программа русских песен будет представлена такими известными в крае исполнителями, как лауреат всероссийского конкурса Ольга Андреева (народное пение), лауреат международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано), Натали Коршикова (эстрадный вокал). В концерте примет участие вокальное трио «Грация». Настоящим подарком слушателям станет выступление Ансамбля русских народных инструментов «Садко».

Филармонию можно будет посетить и удаленно. Так, жителей Лесозаводска на онлайн- трансляцию программы «Черная смородина» приглашает местная библиотека имени Горького, в которой не так давно был оборудован виртуальный концертный зал.

- Жители нашего города и округа теперь имеют возможность приобщиться к прекрасному миру музыки путем прямых трансляций из концертных залов Москвы, Хабаровска, Владивостока и других городов,- рассказали в библиотеке.- Трансляции виртуальных концертов и спектаклей в нашем виртуальном концертном зале будут проводиться два раза в месяц. При формировании репертуара мы постараемся учесть все пожелания и предпочтения наших зрителей. Это концерты, спектакли, концерты в рамках музыкальных фестивалей, это и вечера джаза, симфонические рок-хиты, и даже сказки и спектакли для детей и многое другое. Наши спектакли и концерты бесплатны и открыты для всех желающих.