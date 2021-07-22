«Арсеньев – как Сирия после бомбежки»: губернатор Приморья недоволен работой дорожников

В сообщениях губернатору люди писали о разрушенном асфальте, брошенных участках дороги и явно затянувшихся работах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время итогового совещания в Арсеньевском городском округе зачитал жалобы местных жителей на дорожные службы. В сообщениях губернатору люди писали о разрушенном асфальте, брошенных участках дороги и явно затянувшихся работах, которые приносят неудобство всем окружающим.

Много жалоб на ремонт трассы Осиновка – Рудная пристань. Вся пыль от дорожных работ летит в квартиры тех, кто живет рядом с дорогой.

- Я по каждому случаю буду разбираться. Вот мне здесь пишут, что Арсеньев – как Сирия после бомбежки, на улице Новикова все раскопали, гравием засыпали, бросили и перебрались на другои участок. Я сам ехал здесь неделю назад с Дальнегорска. По центру нельзя было проехать. Если вы сняли дорожное полотно, вы должны посмотреть, какая погода ожидается, есть ли асфальт, сколько у вас бригад, сколько они за сутки укладывают асфальта. Вы что не можете организовать эту работу? Признаю вашу работу неудовлетворительной, – заявил Олег Кожемяко.

Особое недовольство у главы региона вызвало то, что чиновников за плохо сделанную работу никто не наказывает. Всем представителям местной администрации и служб, отвечающих за ремонт дорог, Олег Кожемяко лично задал вопросы о качестве работ. Он не понимал, почему, несмотря на денежные вливания, состояние дорог все еще удручающее. В итоге, губернатор порекомендовал главе муниципалитета Владимиру Пивню спрашивать строже с дорожных служб, чтобы таких ситуаций больше не возникало.

Работы по ремонту дорожного полотна проходят в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.