Приморский спортсмен завоевал медали на чемпионате России

В состязании приняли участие 142 спортсмена со всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмен из Приморья Олег Перфильев завоевал серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по практической стрельбе. В состязании приняли участие 142 спортсмена со всей страны. Этот вид соревнований нелегок: стрелять надо в движении, а оружие весит несколько килограмм.

В министерстве физической культуры и спорта Приморского края сообщили, что наш регион представляли Олег и Ирина Перфильевы из Владивостока. Известная спортивная пара боролась за победу в классе классе Manual Open, где участвовали 17 стрелков. За время соревнования надо было выполнить 20 упражнений различной сложности.

Олег Перфильев занял третье место в классе Manual Open и второе в Manual Open Senior среди спортсменов старше 50 лет. Ирина Перфильева была единственной женщиной в классе Open-Manual, а потому соревновалась с мужчинами. Она заняла седьмое место, а в одном из упражнений стала первой.

- Дальневосточникам сложно выступать в силу отсутствия соревновательного опыта, за два года у нас не было матчей. Но мы боролись. Получили огромное удовольствие. Особенно когда выигрываешь упражнение у мужчин, – поделилась мастер спорта международного класса Ирина Перфильева.

Подготовка спортсменов, которые представляют Приморье на соревнованиях российского и международного масштаба, проходит в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.