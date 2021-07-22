В Уссурийске заработал прививочный пункт на колесах

Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр пациента. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Темпы вакцинации в Приморском крае не снижаются, ежедневно в прививочные пункты обращаются около 5 тысяч человек. Отныне вакцинироваться можно и в передвижном пункте – в Уссурийске и Артеме курсируют автобусы, оборудованные под прививочные кабинеты. Для того, чтобы вакцинироваться в них, нужны паспорт и СНИЛС.

- Передвижной мобильный пункт полностью соответствует всем санитарным требованиям и нормам, вакцина хранится с соблюдением всех необходимых условий в морозильной камере. Прививочная бригада состоит из медицинской сестры и фельдшера, который проводит осмотр пациента перед вакцинацией, - рассказали в Уссурийской городской больнице.

График движения мобильного пункта по Уссурийскому городскому округу:

22 июля – кольцо 5 километр, с 15.00 до 19.00;

23 июля – торговый центр «Уссури Молл», с 15.00 до 19.00;

24 июля – торговый центр «Уссури Молл», с 10.00 до 15.00;

26 июля – микрорайон «Радужный», с 17.00 до 19.00;

27 июля – гастроном «Уссурийск», с 15.00 до 19.00.

Напомним, что сейчас в Приморье работают 200 пунктов вакцинации, с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Также, информацию о вакцинации и местах ее проведения можно узнать по номеру 112. «Горячая линия» доступна с 8:00 до 20:00 с понедельника по пятницу и с 8:00 до 15:00 в субботу.

На данный момент уже 304 469 жителей региона сделали прививку, а полный курс вакцинации прошли 215 902 человека. Прививка бесплатна, к маломобильным гражданам и пенсионерам на дом выезжают прививочные бригады. Вакцинация приморцев проходит в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.