Во Владивостоке обсудят раздельный сбор мусора

В Приморье активно ликвидируют несанкционированные свалки и переходят на раздельный сбор мусора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 23 по 25 июля в Приморье пройдет молодежный форум «Новое Знание: Экология». Организатором мероприятия выступило Российское общество «Знание». Обсудить планируют осознанное потребление и профессиональное развитие в области экологии.

В ходе форума пройдут различные лекции и мастер-классы по таким направлениям как осознанное потребление, экологические проблемы современности, экология региона, волонтерство и профессиональное развитие в области экологии, а также обращение с отходами. Главная тема мероприятия – сохранение биологического разнообразия нашей планеты. Лекторами выступят руководители компаний, экологи и ученые. В форуме также примут участие студенты, старшеклассники, представители администрации Владивостока и правительства Приморья. В программе запланированы командные игры, воркшоп по созданию эко-сумок, высадка деревьев и квиз «Экология Дальнего Востока».

- Использование передовых технологий, сохраняющих природу – общая задача власти, бизнеса, ученых. А без прививания детям уважения, любви к биоразнообразию вообще сложно говорить о чем-то прогрессивном в этой сфере. И такие встречи помогают не только заострить внимание на экологических проблемах, но и, во многом, не допустить их, – подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы в регионе формируют комплексную систему обращения с ТКО, ликвидируют несанкционированные свалки и переходят на раздельный сбор мусора.