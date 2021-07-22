Губернатор Приморья рассказал о мероприятиях по профилактике терроризма

Губернатор края отметил, что работа по противодействию терроризму и экстремизму проводится комплексно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 20 июля, во Владивостоке состоялось межведомственное совещание в Управлении ФСБ России по Приморскому краю с участием советника председателя Национального антитеррористического комитета Андрея Пржездомского. Главная тема совещания – информационное противодействие терроризму и его идеологии.

В Приморье за этот год возбуждено 22 уголовных дела по материалам террористической направленности. Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что работа по противодействию терроризму и экстремизму проводится комплексно. В регионе работает антитеррористическая комиссия, решения краевого экспертного совета по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма активно внедряют в жизнь, а с молодежью проводят профилактические мероприятия. Также формируется информационное поле, определяющее неприятие населением террористической идеологии, а специалисты выявляют в региональных интернет-источниках материалы противоправного характера. В рамках реализации госпрограммы «Безопасный край» на 2020-2027 годы правительство Приморья создает информационные материалы для профилактики терроризма и размещает их в СМИ с максимальным охватом аудитории. Например, в этом году были распространены видео, в которых террористы раскаиваются в содеянном.

Большую помощь в выявлении материалов противоправного характера оказывает медиабратство «Киберволонтеры». Благодаря работе его членов было выявлено около 5 тысяч материалов деструктивной направленности, а более 100 ресурсов заблокировал Роскомнадзор. Губернатор отметил, что Клуб конструктивной критики «Мне это не нравится» является ярким примером профилактики деструктивных действий в молодежной среде.

Глава региона подчеркнул, что важную роль в борьбе с терроризмом играют экспертный совет по выработке информационной политики в сфере профилактики экстремизма и терроризма и антитеррористическая комиссия Приморского края. Олег Кожемяко отметил, что информационный поток, который несет террористические идеи, интенсивен. Потому на подобные вызовы важно реагировать оперативно и создавать комплексную систему борьбы и профилактики с этим явлением. Только так можно будет сохранить стабильную обстановку в Приморье.