В Арсеньеве отремонтируют детский сад

Помимо фасада и кровли, планируется благоустроить прилегающую к детскому саду территорию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время рабочего визита в Арсеньевский городской округ глава Приморского края Олег Кожемяко раскритиковал работу местных дорожных служб, посетил учебные заведения, учреждения культуры и здравоохранения. Во время посещения детского сада № 21 «Светлячок», он распорядился отремонтировать кровлю и фасад здания.

Сейчас территорию детского сада, построенного в 1975 году, благоустраивают по проекту, который был признан одним из лучших на конкурсе «Твой проект». Средства на это выделили из краевого бюджета, а подрядчик – «Строительная компания № 1» обещает завершить работы к началу нового учебного года. Однако проект не включал в себя ремонт кровли и фасада, которые требуют преображения. Олег Кожемяко поручил подготовить соответствующую документацию.

- Конечно, мы поможем. Нужно делать комплексно фасад и кровлю, малые архитектурные формы. Подавайте заявку – поддержим. Будет и детям интересно здесь находиться, и персоналу работать, – подчеркнул глава региона.

Также губернатор посетил Центр внешкольной работы Арсеньева. В прошлом году, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, на базе учреждения создали Центр экологического воспитания. Олег Кожемяко пообщался с сотрудниками и ребятами, а также посмотрел лабораторию, где проводятся настоящие гидробиологические исследования – все необходимое оборудование для этого имеется.