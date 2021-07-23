Губернатор Приморья дал старт зерноуборочной компании

Зерно пойдет на птицефабрики, производство кормов и населению. Фото: Петр СОКОЛОВ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Восход», где сел за руль зерноуборочного комбайна, пообщался с сотрудниками и напомнил о господдержке.

Символично, что именно с «Восхода» началась зерноуборочная компания. Это крупное отраслевое предприятие региона, в прошлом году тут собрали 1 265 тонн зерна и 3 600 тонн сои. В кооператив входит четыре предприятия, а продукция поступает в основном на рынки Приморья.

Глава региона уверен, что именно личные встречи с руководителями предприятий помогают создавать необходимые программы государственной поддержки.

- Все эти программы формируются здесь, «на поле», с учетом потребностей тех, для кого они предназначены. Поговорили сейчас про зарплаты механизаторов – 60-80 тысяч рублей, для жителя сельской местности это неплохо, – отметил губернатор.

Во время визита глава региона опробовал мощности зерноуборочного комбайна «Вектор». Ему удалось собрать четыре тонны зерна. Результатом он остался доволен и отметил, что при такой урожайности предприятие будет работать и получать прибыль.

- Зерно пойдет на птицефабрики, для производства кормов, населению. Погода не подводит пока. Кроме того, многое зависит от наличия техники – здесь с этим все в порядке, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Также, во время диалога с руководством, губернатор напомнил, что в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы сейчас идет удешевление техники для сельхозпредприятий. Глава хозяйства отметил, что именно по таким программам они сейчас и пополняют автопарк.