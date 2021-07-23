«А ты…?» Жители Владивостока отбросили стыд ради обнимашек со стройной блондинкой

Девушка предложила сознаться в том, что обычно не принято обсуждать. Фото: www.instagram.com/misticheskaya

Провокационная акция или социальный эксперимент – пока остается загадкой. Весьма необычная съемка для Тик Тока накануне прошла в самом центре Владивостока. Стройная блондинка вышла на улицу с небольшим плакатом, чтобы узнай секреты горожан, то, о чем обычно не принято говорить. Вопрос был лишь один и в знак согласия предлагалось просто обняться.

История развернулась на набережной Спортивной гавани, где в летний день многолюдно, особенно много молодежи. Ребята, возможно, сами того не подозревая, стали участниками интернет-шоу. Признание в том, в чем недавно отличился известный российский футболист Артем Дзюба, когда его интимное видео слили в сеть, тоже записывалось на камеру. Как удалось выяснить, главная героиня ролика участвует в проекте Тик Ток дом из Владивостока. Это своего рода реалити-шоу. В рамках проекта блогеры объединяют усилия и записывают ролики для масс.

На личной страничке Анастасия отметила, что проделала большую работу и это было волнительно. Прежде, чем попасть на страничку проекта, видео еще будет монтироваться. Кстати, во Владивостоке оказалось довольно много молодых людей, способных открыто говорить о личном. Ну, или просто все соскучились по объятьям в период пандемии.