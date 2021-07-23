Знаменитый дальневосточный пилот умер в свой День рождения из-за коронавируса

Николай Чудайкин не смог победить коронавирус. Фото: Милана СОКОЛ

В свой 36-ой День рождения умер известный дальневосточный спортсмен Николай Чудайкин. Гонщик из Благовещенска был частым гостем в Приморье и неоднократным участником "Россисйкой дрифт серии".

Яркая Toyota Soarer запомнилась многим приморцам. Фото: Милана СОКОЛ

Коллеги пилота выражают искренние соболезнования семье и близким погибшего. Редакция "КП-Владивосток" присоединяется ко всем добрым словам в адрес Николая.

– Не стало одного из наших. Сегодня в день своего рождения после борьбы с ковидом ушел Коля Чудайкин. Светлая память, дорогой! Друзья, берегите себя! Будьте здоровы!, – поделился на личной страничке в сети один из организаторов официальных соревнований по дрифту Анатолий Аксюточкин.

Пилот неоднократно принимал участие в официальных соревнованиях по дрифту в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что пилот принимал участие не только в соревнованиях в Приморье, но и ездил на дрифт-битвы в другие регионы России.