Школьники из Славянки разработали модель платформы для сбора мусора с акватории

Мастер-классы по 3D-печати пользуются популярностью у школьников на "Инженерных каникулах". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более двух тысяч школьников из Приморья посетили «Инженерные каникулы» детского мобильного технопарка. Они побывали на мастер-классах по 3D-печати, изучили мир виртуальной реальности и управляли квадрокоптером.

Руководитель детского мобильного технопарка Регионального модельного центра Приморского края Елизавета Гапликова объяснила, что «Инженерные каникулы» созданы для того, чтобы школьники знакомились с изобретательством, пробовали работать с высокотехнологичным оборудованием, и определяли свой дальнейший профессиональный путь.

Такие полезные каникулы уже приносят свои плоды, например, ребята из Славянки разработали модель платформы для сбора мусора с акватории. Для этого они использовали навыки векторной графики, лазерной обработки материалов и 3D-моделирования. Школьники из Покровки ждут осеннего приезда детского мобильного технопарка, они хотят создать экологический виртуальный тренажер.

Детский мобильный технопарк «Регионального модельного центра Приморского края» работает в рамках госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы. Главная задача – обеспечить доступное дополнительное образование технической и естественнонаучной направленности для детей из разных районов Приморья.