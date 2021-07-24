Дорожный ремонт начинается сегодня на Золотом мосту

В выходной день на Золотом мосту начинается дорожный ремонт

Сегодня и завтра, 24-25 июля, на Золотом мосту во Владивостоке пройдут дорожные работы. Первый этап ремонта пройдет со стороны Чуркина по направлению к центру города.

Обязанности по улучшению асфальтового покрытия моста взяла на себя компания «СПЕЦСУ». Как сообщили их представители, после того, как завершатся работы по направлению в центр города, работники перейдут на противоположную сторону.

- О начале ремонта по направлению к Чуркину сообщим дополнительно, – отмечают в дорожной компании.

К слову, в эти дни в городе продолжают дорожный ремонт на Окатовой, Харьковской, Бородинской, Посьетской, Ватутина, Адмирала Захарова, Луговой, Тобольской, Стрелковой, 2-й Линейной, Садгородской, Коммуны, Есенина, Магнитогорской и других улицах.

Местных водителей просят двигаться внимательнее и по возможности использовать альтернативный путь.