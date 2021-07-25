Смерти продолжаются: все больше приморцев погибают от последствий коронавируса

Число умерших в Приморье продолжает расти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье не останавливается рост заболеваемости и смертности из-за коронавируса. Целый месяц в крае ежедневно умирают люди от последствий опасного заболевания. Только накануне справиться с болезнью не смогли пять человек, за сутки до этого погибли еще четверо. Всего в крае умерли 894 местных жителя.

Не радует и скорость распространения болезни. Согласно данным от оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в минувшие сутки выявлено 258 случаев заражения. Всего же в крае болезнь подтверждалась 53 005 раз.

За последние 24 часа вылечиться смогли 200 человек. С начала пандемии выздоровели 46 747 человек. На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли 46 747 местных жителей.

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