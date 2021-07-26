«Пожалуйста, помогите»: житель Приморья пропал на популярном месте отдыха

Роман Баштовой Фото: Социальные сети

Пляжи в Ливадии – одно из самых популярных мест летнего отдыха в Приморье. Там ежедневно загорают, купаются в море и развлекаются сотни людей. И один из этих сотен пропал, и родные теперь бьют тревогу, просят сделать распространить информацию – может, кто видел Романа.

Роман Сергеевич Баштовой отдыхал на втором пляже в Ливадии. В пятницу около 21 часа он пропал. На момент исчезновения был одет в серую футболку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

– Ребят, может кто что видел, кто что слышал! Пропал мой родной брат в пятницу в Ливадии. Я знаю, вас там много отдыхающих было. Пожалуйста, помогите. Репост, умоляю! – написал родственник пропавшего, Максим.

Обратиться с информацией можно по телефонам: +7 994 014-25-85, +7 994 004-88-98.