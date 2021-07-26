Канцелярия, одежда, обувь, ранцы. Почти 20 лет в Приморье действует акция «Помоги собраться в школу»

Юным приморцам помогут ранцами, канцелярией и даже одеждой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье стартовала ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Главная задача благотворительного проекта – помочь собрать в школу детей из семей с низким достатком. В прошлом году, благодаря акции, помощь получили почти 1750 школьников.

Эта акция проходит в Приморском крае с 2002 года. Семьи, чьи финансовые возможности не позволяют обеспечить детей к школе всем необходимым, рады любой поддержке. Каждый год им на помощь приходят предприниматели, коллективы организаций и предприятий региона, а также неравнодушные жители края. Они совершают взносы для приобретения школьных принадлежностей или приносят таким детям канцелярию, одежду, обувь, ранцы, в общем, все, что так нужно школьникам.

В министерстве труда и социальной политики Приморья отметили, что акция стартовала во всех социально-реабилитационных центрах.

- Все собранное распределяется по семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В том числе, находящимся на социальном сопровождении. Часть канцелярских наборов и школьной одежды остается в центрах для ребятишек, у которых новый школьный год начнется во время реабилитационного периода, – рассказали сотрудники.

В этом году в акции уже приняла участие компания «Ростелеком». Благодаря этому, сотрудники реабилитационного центра «Ласточка» передадут 45 ранцев с необходимой канцелярией в ближайшие дни детям из Арсеньева и Яковлевского района.

Те, кто хочет стать участниками акции, могут ознакомиться с адресами и телефонами социально-реабилитационных центров на сайте министерства. В центрах также дадут контакты семей, находящихся на полном сопровождении, если кто-то выразит желание помочь адресно.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы, многодетные семьи могут компенсировать расходы.

- По закону, инициированному Губернатором края Олегом Кожемяко, многодетные семьи могут компенсировать расходы за школьные товары в размере 5 тысяч рублей на каждого ученика. Выплата в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка может быть направлена, в том числе, на школьно-письменные принадлежности, – отметила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.