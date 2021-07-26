Герой избавил Приморье от преступника-рецидивиста

Поступок приморца помог справедливости восторжествовать Фото: Иван ВИСЛОВ

Геройский поступок жителя Приморья помог справедливости восторжествовать. Мужчина задержал преступника, который грубо обошелся с незнакомой женщиной, сорвал с нее сумку и попытался скрыться. Теперь совершать разбойные нападения гражданин не сможет, так как суд назначил привычное для него наказание.

Невеселая история со счастливым концом произошла в декабре 2020 года в Артеме. Женщина шла домой после тяжелого рабочего дня, когда в районе улицы Кирова из темноты на нее накинулся незнакомец. Далеко не джентльмен сначала посильнее толкнул свою жертву, отчего та упала на землю, а потом сорвал с плеча сумочку, в которой было 14 тысяч рублей. После злоумышленник побежал прочь.

От боли и отвратительного поступка преступника женщина закричала. Призыв о помощи услышал случайный прохожий, который совершил геройский для нашего времени поступок: он догнал злодея и держал его до приезда полиции.

Правоохранители забрали 44-летнего нарушителя закона в отделение полиции. Там он признался в преступлении. По этому факту возбудили уголовное дело за разбой, часть 1 статьи 162 УК РФ, а мужчину поместили в СИЗО.

Полицейские также выяснили, что гражданин уже не первый раз преступает закон. За полгода до разбойного нападения мужчина провел около десяти лет за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Артемовский городской суд отправил любителя нарушать Уголовный Кодекс в колонию строгого режима еще на четыре года.