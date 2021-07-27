Берега Ханки расчищают от рыболовных сетей

Озеро Ханка Фото: Антон БЛОХИН

Более 20 километров береговой зоны озера Ханка очистили от мусора и рыбачьих снастей. Такие мероприятия будут проводить до ноября.

Известное озеро, на котором японский режиссер Акира Куросава снимал свой фильм «Дерсу Узала», - популярное место отдыха приморцев. Однако не все понимают, как важно сохранять чистоту и порядок в таких местах. Даже во время уборки прибрежной полосы проверяющие наткнулись на рыболова-нарушителя.

- От бытового мусора и брошенных орудий лова очищено более 20 километров береговой полосы. С отдыхающими гражданами проведены беседы по вопросам бережного отношения к природе, соблюдения правил рыболовства. Составлен административный протокол за незаконный лов накидной сетью, – сообщили в Агентстве по рыболовству Приморского края.

Ведомство заключило государственный контракт по очистке озера с местным предпринимателем. Руководитель агентства Валерий Корко подчеркнул, что подобные мероприятия на озере будут проводиться не реже одного раза в месяц до ноября текущего года.

Напомним, что буквально в мае этого года рейдовая группа собрала 1200 метров брошенных жаберных сетей, которые были переданы на утилизацию. По итогам рейда были составлены два протокола о нарушении правил рыболовства. Мероприятия по очистке озера от мусора и сетей проходят в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.