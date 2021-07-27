«Что там делает маленький ребенок?» В Приморье ситуация в скейт-парке едва не обернулась трагедией для малышки

Опасный момент попал на видео Фото: принтскрин видео.

Трюк с велосипедом едва не обернулся трагедией. В Уссурийске во время оттачивания навыков из-под парня вылетел велосипед и угодил на маленькую девочку, которая в это время каталась рядом на машинке.

На улице Ленина в Уссурийске есть скейт-парк. И естественно, что там постоянно катаются любители экстремальных видов спорта – скейтеры, роллеры, велосипедисты и ребята с другими средствами на колесиках. Они постоянно оттачивают свое мастерство и пробуют новые трюки. При этом сами экстремалы зачастую надевают защитное снаряжение, так что не удивительно, что в таком месте установлены специальные правила, которые предписывают быть аккуратными. Да и любому будет понятно – скейт-парк не место для малышей. Однако так думают не все. Из-за чего порой и происходят ситуации, граничащие с трагедиями.

Во время одного из заездов с трюком, из-под парня вылетел велосипед. Он отрикошетил от земли, попал в другого молодого человека, а затем – в малышку, которая в это время проезжала на машинке.

Ребенка снесло велосипедом, и девочка перевернулась вместе со своей машинкой. Сразу же послышался плач, а к малышке кинулись женщина, возможно, ее мать и другие очевидцы.

Ситуация опасная, это точно. И хорошо, если ребенок отделался ссадинами, и многие выразили сочувствие маме и ребенку, спрашивали, все ли хорошо с девочкой.

Однако же пользователи Инстаграма рационально заметили – скейт-парк не место для прогулок малышей.

«Какого мама на эту площадку привела такого кроху. Зачем...», «Мамаша невменяемая! Что на полигоне не гуляете?», «А что делал маленький ребенок на экстремальной площадке?», «А зачем малого на площадку спортивную отпускают одного? По-любому сейчас мамка будет мальчишку на велике винить», «Площадка оборудована специально для трюков на великах, скейтах , самокатах, вина матери , но никак не парня на велике» – пишут комментаторы.