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Владивосток28 июля 2021 1:23

«Аккуратнее с попутчиками»: в Находке из изолятора сбежал арестованный

Мужчина был в синем спортивном костюме и синей футболке
Екатерина ТИХАЯ
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Дмитрий Антони сбежал вечером во вторник, 27 июля

Дмитрий Антони сбежал вечером во вторник, 27 июля

Фото: Социальные сети

В социальных сетях Приморья появилась волнующая новость: 27 июля в 19:35 из изолятора временного содержания в Находке сбежал арестованный. У мужчины примечательная фамилия – Антони. Дмитрий Александрович родился 20 сентября 1982 года. Во время побега он был в синем спортивном костюме и футболке также синего цвета.

Личная карточка задержанного

Личная карточка задержанного

Фото: Социальные сети

Согласно ориентировке, которая появилась в соцсетях, как только мужчина будет обнаружен и задержан, его нужно доставить в дежурную часть ОМВД России по Находке.

– Инфа для жителей Находки и окрестностей. Аккуратнее с попутчиками, – предупредили под фотографиями.

Ориентировка на сбежавшего

Ориентировка на сбежавшего

Фото: Социальные сети

Дмитрий Александрович Антони

Дмитрий Александрович Антони

Фото: Социальные сети