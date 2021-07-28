«Аккуратнее с попутчиками»: в Находке из изолятора сбежал арестованный

Дмитрий Антони сбежал вечером во вторник, 27 июля Фото: Социальные сети

В социальных сетях Приморья появилась волнующая новость: 27 июля в 19:35 из изолятора временного содержания в Находке сбежал арестованный. У мужчины примечательная фамилия – Антони. Дмитрий Александрович родился 20 сентября 1982 года. Во время побега он был в синем спортивном костюме и футболке также синего цвета.

Личная карточка задержанного Фото: Социальные сети

Согласно ориентировке, которая появилась в соцсетях, как только мужчина будет обнаружен и задержан, его нужно доставить в дежурную часть ОМВД России по Находке.

– Инфа для жителей Находки и окрестностей. Аккуратнее с попутчиками, – предупредили под фотографиями.

Ориентировка на сбежавшего Фото: Социальные сети