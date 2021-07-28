«Борщевой набор» становится дешевле и качественнее в Приморье

При участии «Единой России» по краю созданы новые места для проведения ярмарок ранних овощей. Сельхозпроизводители, откликнувшись на призыв депутатов снизить цены на первые овощи, теперь реализуют свою продукцию с машин и прямо с полей.

Региональное отделение «Единой России» совместно с общественной организацией «Твой ЗОЖ» провели мониторинг цен на продукты питания из «борщевого набора» - на морковь, лук, картофель, свеклу, капусту - на ярмарках и в торговых сетях 22 июля, в ходе очередного рейда н этой неделе зафиксировали зримое снижение цен. Это стало возможным благодаря мерам, предпринятым «Единой Россией».

Секретарь регионального отделения, губернатор Олег Кожемяко провел совещание с Минпромторгом об открытии дополнительных ярмарок для торговли овощной продукцией. В числе инициатив, которые должны оперативно повлиять на ситуацию, — заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты, а также создание новых торговых мест, где производители могли бы напрямую реализовывать овощи и продукцию с полей.

Пенсионерки из Владивостока Лора Петровна Носова и Светлана Пантелеевна Васильева, члены общественной организации «Твой ЗОЖ», практикующие «скандинавскую ходьбу» и поэтому хорошо знающие микрорайоны города, рассказали, что по всему Первореченскому, Советскому и Первомайскому районам в шаговой доступности работают мини-ярмарки с местной продукцией.

«Изучая вопрос, мы отметили, что чем больше продукции, тем ниже цены. Продается все из «борщевого набора» - качественный молодой картофель из Спасска, морковь из Покровки, лук, капуста и томаты, тоже местные и уже грунтовые. Сегодня картофель можно купить за 40, а не за 70 рублей за килограмм, помидоры подешевели от 10 до 25 рублей. Люди сравнивают, покупают, и они довольны. Продавцы - а это и есть сами сельхозпроизводители - говорят, что выгодно продать побыстрее и больше, а потом опять свежее привезти. От такой торговли всем благо», - рассказала Светлана Пантелеевна Васильева.

Руководитель общественной организации «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина прокомментировала итоги рейдов, которые женщины из числа многодетных матерей, пенсионеров активно проводили всю неделю.

«Что изменилось за неделю? Сейчас практически в каждом микрорайоне есть овощные ряды с местными ранними овощами. Вижу почти двукратное увеличение и количества ярмарок. Благодаря погоде овощи активно созревают. Руководством края многое сделано для снижения цен, усилена поддержка местных сельхозпроизводителей, чтобы на полках сетевых магазинов было как можно больше овощей из Приморья», - рассказала Ивашкина.

Она уточнила, что снижение цен отмечается на ежедневных ярмарках на Невельского и Маковского, на пятничной ярмарке на улице Верхнепортовой, на субботней в районе кольца Третьей Рабочей и на воскресной на Басаргина.

«Ситуация с овощами из «борщевого набора» - это, как я поняла, только начало работы региональной власти по снижению цен. В сезон дешевле будет реализовываться рыба, осенью - дары полей», - подытожила Жанна Ивашкина.