В Приморье за прививку от коронавируса дарят квартиры и машины

Детали конкурса будут опубликованы позже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Две квартиры и пять автомобилей. Такой кон стоит в конкурсе, который запустят в Приморье. В нем смогут принять участие те жители края, которые уже привились от коронавируса или успеют поставить прививку до 15 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой, которую рассмотрели и одобрили на очередном заседании законодательном собрания 28 июля. Согласно принятому закону, в Приморье стартует розыгрыш сертификатов на покупку ценного имущества.

Создатели закона повторяют слова врачей – вакцинация это единственный эффективный способ побороть инфекцию. А теперь этот способ может стать и приятным, ведь призом станут две квартиры и пять автомобилей. Вернее, сертификаты на приобретение жилья или машины. Их номинальная стоимость равна 3,8 миллиона и 1 миллион рублей соответственно. Если цена покупки будет выше, то победитель должен будет возместить разницу за свои деньги.

Принять участие смогут те жители Приморья, которые до 15 сентября успеют привиться от ковида. Кстати, на сегодня в регионе начали вакцинироваться 318 136 человек, а завершили иммунизацию 238 830 жителей. Привитые граждане, которые решат попытать удачу, должны получить уникальный код жеребьевки. Этот номер присваивается участнику случайной выборки после регистрации на Региональном портале государственных услуг.

Подробный порядок жеребьевки и сроки регистрации сейчас прорабатывают специалисты правительства Приморья. Подробности будут опубликованы позже.

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