Стали известны районы Приморья, куда проведут газ

Газ получат почти 200 тысяч приморцев. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Во вторник, 27 июля, во Владивостоке прошло совещание по вопросам реализации поручения, которое дал президент России Владимир Путин. До 2023 года необходимо довести газ до участков негазифицированных домовладений, не привлекая средств граждан при этом.

Эта задача была поставлена перед «Газпромом», правительством РФ и главами регионов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что совместная с «Газпромом» работа по газификации населения уже начата. До 2023 года необходимо обеспечить газом 72,5 тысячи домовладений.

Работы пройдут на следующих территориях:

– Владивостокский городской округ (пригород);

– Артемовский городской округ: Артем, Кролевцы, Заводской, Кневичи, Ясное;

– Надеждинский район: Новый, Прохладное, Шмидтовка, Зима Южная;

– городской округ Большой Камень;

– Уссурийский городской округ: Уссурийск, Воздвиженка, Новоникольск, Элитное, Степное, Баневурово;

– Михайловский район: Новое, Первомайское, Родниковое, Дубки;

– Октябрьский район: Галенки;

– городской округ Спасск-Дальний;

– Спасский район: Славинка, Летно-Хвалынское, Дубовское, Красный Кут.

Губернатор отметил, что до границ земельных участков газ проведут бесплатно, а по территории домовладения уже за счет собственника. Он поручил главам муниципалитетов разработать меры поддержки слабозащищенных категорий населения. Поможет в этом министерство труда и социальной политики Приморского края.

До 1 сентября зампред правительства региона Елена Пархоменко вместе с главами муниципалитетов и региональными министерствами энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики составят список домовладений, желающих подключиться к газу. Это необходимо для того, чтобы работы по газификации можно было начать уже в конце 2021.

Напомним, что в рамках реализации госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы, с 2023 года начнут газифицировать южную часть края. Для этого сейчас определяют, какие промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ переведут на газ.